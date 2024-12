Ultraottantenne fa arrestare il finto maresciallo

Diciotto mila euro per evitare che il figlio finisse in carcere per aer provocato un grave incidente stradale, ma la vittima della truffa, un ultraottantenne di Venticano, in provincia di Avellino, dopo un primo momento di sbandamento, non è caduto nella trappola della telefonata del finto maresciallo dei carabinieri. Ha chiamto quelli "veri" del 112 che si sono messi sulle tracce del truffatore e lo hanno bloccato nei pressi dell'abitazione dell'anziano dove si era recato per titirare i soldi. Si tratta di un 54enne napoletano con numerosi precedenti analoghi a carica che è stato arrestato e trasferito in carcere ad Avellino.



