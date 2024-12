Stellantis, domani ripartono le produzioni a Pomigliano

Riprenderanno domani le produzioni della Panda e dell'Alfa Romeo Tonale nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli). Lo si apprende da fonti sindacali. I lavoratori addetti al montaggio Panda ed impiegati nei reparti collegati, torneranno regolarmente in fabbrica dal primo turno di domani, mentre gli addetti al montaggio Tonale ed Hornet sono richiamati dal secondo turno. L'azienda ha comunicato una revoca della cassa integrazione prevista per domani e venerdì. In fabbrica, intanto, è ripreso lo scarico merci da parte dei fornitori.





