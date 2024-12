Rettore, dottorato honoris causa a Re Felipe realizza un sogno

"Siamo riusciti a realizzare un sogno. E' un evento che ha una valenza speciale. Credo sia il primo titolo onorifico accademico che conferisce la Federico II a un capo di Stato non italiano". Lo ha detto Matteo Lorito, rettore dell'Università Federico II, a proposito del conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze sociali e statistiche al re di Spagna Felipe VI, in programma domani 12 dicembre, alle 16.30, al Teatro di San Carlo di Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Le motivazioni sono facili da capire - sottolinea Lorito - la Spagna è un Paese importantissimo con un livello di civiltà molto alto e il ruolo del Capo di Stato si lega profondamente con la stabilità del Paese. È uno dei casi in cui il premiato è più importante del premio. La Federico II è molto selettiva nel conferimento dei titoli onorifici e - prosegue - questo evidenzia la rilevanza del risultato raggiunto".

Il rettore evidenzia che "la Casa Reale spagnola, nei secoli, ha fatto tanto per Napoli e anche per la Federico II. Io stesso sono cresciuto accademicamente in un contesto dedicato a Carlo III che ha costruito la Reggia di Portici, sede del mio Dipartimento di Agraria. Mi piace pensare che la consegna del dottorato chiuda il cerchio di un'antichissima storia facendo di Re Felipe un federiciano".

L'evento, che rientra nell'ambito delle celebrazioni degli 800 anni della Federico II, si divide in due momenti: il primo celebrativo dell'Ateneo, condotto dalla giornalista Marcella Maresca, federiciana, e successivamente il rito accademico del conferimento del titolo honoris causa. Il rettore Lorito formulerà i saluti istituzionali e introdurrà la cerimonia. Sul palco saranno presenti il presidente della Scuola delle Scienze umane e sociali, Stefano Consiglio; il presidente della Scuola di Medicina e chirurgia, Giovanni Esposito; il presidente della Scuola di Agraria e medicina veterinaria, Gaetano Oliva; il presidente della Scuola Politecnica e delle scienze di base, Andrea Prota. La direttrice Dora Gambardella presenterà il Dipartimento di Scienze sociali e la professoressa Enrica Amaturo, coordinatrice del dottorato in Scienze sociali e statistiche, terrà la laudatio academica. A seguire, il Re di Spagna Felipe VI svolgerà la lectio magistralis. Al termine avrà luogo la proclamazione.



