Palumbo (Bankitalia), dati mercato lavoro non entusiasmanti

"I dati che caratterizzano la situazione del mercato del lavoro in Campania non sono particolarmente entusiasmanti, perché abbiamo un tasso di occupazione nell'ordine del 44%, contro un valore medio nazionale di 61. Un tasso di disoccupazione di circa 17% contro un 7,7% nazionale e soprattutto abbiamo un tasso di partecipazione al mercato del lavoro che è inferiore a quello nazionale, ma che è marcatamente inferiore per la componente femminile, dove abbiamo il 39,5% contro il 57,7%". Lo ha detto Daniela Palumbo, direttrice della sede di Napoli della Banca d'Italia, a margine della presentazione del libro "NapoliLavoro", che sarà nelle edicole campane sabato 14 dicembre in omaggio con La Repubblica.

"Evidentemente - secondo Palumbo - questi dati esprimono anche quelle che sono le difficoltà di trovare opportunità di lavoro in questo territorio. In realtà c'è un lavoro di ricerca realizzato da Banca d'Italia in cui si mette in evidenza come le forze di lavoro potenziali nel Mezzogiorno in genere sono più elevate di quelle che si osservano a livello del centro nord.

Che cosa fare per migliorare? Crescere in maniera duratura e in maniera sostenibile. Un sistema per sostenere questa crescita è sicuramente quello di investire. In questo senso oggi abbiamo grandi opportunità che ci vengono offerte anche dal piano nazionale di ripresa e resilienza".

"Sono necessari - ha concluso Palumbo - investimenti pubblici nelle infrastrutture, anche sociali, non soltanto in quelle economiche. E al di là di questi investimenti, è necessario anche creare un ambiente favorevole per attrarre investimenti privati".



