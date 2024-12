Mattarella e re di Spagna a Napoli: prefetto,sarà bella giornata

"Domani è una giornata importante per Napoli, per la Federico II e per il Teatro di San Carlo.

Ovviamente tutto questo significa attivare una serie di misure che sono sempre adeguate alle personalità in arrivo". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a proposito del conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Sociali e Statistiche al re di Spagna Felipe VI, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Evento che si terrà nel pomeriggio al San Carlo "Al momento - ha spiegato il prefetto - non ci aspettiamo manifestazioni di protesta, però anche questo è un tema di grande attenzione che noi ovviamente monitoriamo. Io dico che domani sarà una bella giornata per Napoli, una bella festa con la degna accoglienza che la città saprà riservare. L'evento organizzato dalla Federico II è un momento culturale importante e quindi il Comitato per l'ordine e la sicurezza riunitosi nel pomeriggio è stato importante per predisporre le misure organizzative, affinchè tutto proceda secondo un protocollo prefissato. Ci sarà una sorveglianza con un dispositivo adeguato, che coinvolge anche alcune piazze o percorsi, ma poi il luogo principale è il San Carlo, quindi tutto ruota intorno attorno al teatro".



