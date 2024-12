'Invisibile', in scena a Napoli collettivo di attori non vedenti

Si intitola "Invisibile" il viaggio nei ricordi e nei sogni di un collettivo di attori non vedenti e ipovedenti che va in scena sabato 14 (ore 17) e domenica 15 dicembre (ore 11) nel Teatro dei Piccoli nella Mostra d'Oltremare di Napoli. Una scrittura realizzata e diretta da Raffaele Parisi per la Compagnia Muricena Teatro che diviene l'approdo di un lungo e articolato percorso di formazione teatrale (il progetto "Fare Teatro… oltre lo sguardo") portato a compimento nello spazio "Officina" della Scuola Elementare del Teatro diretta a Napoli da Davide Iodice.

Gli attori Rosaria Fusco (con Nuvola, il suo inseparabile labrador), Michela Annunziata, Giuseppe Carozza, Miriam De Luca Bossa, Mario Fusco, Danilo Mendoza, Salvatore Merenda, Luca Progressivo portano in scena la storia di Rosaria, una donna affetta da una retinopatia "che vive il quotidiano a occhi chiusi - sottolinea Raffaele Parisi - e a occhi aperti vive i suoi sogni".

Nel giorno del suo matrimonio, la protagonista (interpretata da Rosaria Fusco) si accorge di non vedere quasi più. In preda allo sconforto, abbandona i preparativi delle nozze e fugge.

Vuole guardare per l'ultima volta il mare ma, nel buio che ormai la avvolge, si troverà catapultata in un mondo surreale, dove le cose e le persone non sono ciò che sembrano. "Nel tempo condiviso con i partecipanti al laboratorio - aggiunge Parisi - abbiamo raccolto racconti, ricordi, sogni infranti e mai realizzati, per creare una storia che potesse arrivare dritta al cuore delle persone, una magica illusione capace di condurli per mano nel miracoloso mondo dell'invisibile".

Consigliato a spettatori dai 10 anni in su, lo spettacolo propone una drammaturgia articolata dove il testo e i movimenti di scena si fondono alla musica dal vivo, alle incursioni sonore, alle proiezioni di luci e di immagini. Lo spettacolo è programmato per la stagione di teatro, musica e cinema ideata e organizzata nello storico Teatro dei Piccoli da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune e la direzione della Mostra d'Oltremare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA