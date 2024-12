Il generale La Gala incontra i carabinieri di Avellino

Il generale di Divisione, Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Campania, è giunto in visita ad Avellino per il tradizionale scambio di auguri con i militari del Comando provinciale. Nel corso dell'incontro, La Gala ha espresso il suo compiacimento per "l'attività e l'impegno profusi a tutela della legalità e per i consolidati rapporti di fiducia con le comunità irpine".

"Ai cittadini - ha sottolineato - bisogna sempre dare ascolto e risposte alla crescente domanda di sicurezza". Dopo l'incontro, accompagnato dal comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Domenico Albanese, il generale ha incontrato il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso.



