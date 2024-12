Duecento grammi di hashish negli slip e coca in casa, arrestato

Era in auto con una donna, a Gigliano in Campania, e quando ha visto i carabinieri si è mostrato particolarmente agitato. Da qui sono partiti i controlli e la scoperta: il 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine, aveva 200 grammi di hashish negli slip.

L'uomo, che è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, aveva anche 445 euro in contante. Non solo, nella sua abitazione trovati anche anche 72 grammi di cocaina, 8 pezzi di hashish, 40 grammi di marijuana, 1 bilancino elettronico e 720 euro. Il 33enne è in carcere, in attesa di giudizio.



