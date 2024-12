Nella frazione Piano del comune di Montoro, in provincia di Avellino, è stato rinvenuto senza vita un 63enne pensionato del luogo. Il corpo è stato ritrovato in un terreno sottostante la sede stradale. L'uomo sarebbe uscito di casa nelle prime ore di stamattina. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Stazione dell'Arma, coadiuvati dai militari della Compagnia di Solofra.



