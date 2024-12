Zangrillo ad aspiranti dirigenti pubblici, dovete essere leader

"La Sna è una istituzione che è stata capace nel suo percorso di costruire un'entità che oggi è riconosciuta non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, non abbiamo nulla da invidiare alle altre scuole di amministrazione dei Paesi con i quali normalmente ci confrontiamo. E quello che si sta facendo qui nella sede di Caserta, ovvero il corso concorso per 162 aspiranti dirigenti rappresenta il fiore all'occhiello, perchè è il momento in cui si formano le nuove leve gestionali della pubblica amministrazione. E i nuovi dirigenti dovranno essere dei leader".

Così il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo nel corso della visita alla Sede di Caserta della Scuola Nazionale dell'Amministrazione dove ha incontrato gli allievi del nono corso.

"Noi - ha aggiunto Zangrillo - dobbiamo formare le nostre persone e soprattutto dobbiamo preoccuparci di formare i nostri dirigenti per renderli adatti alle sfide che dovranno affrontare, che saranno sfide sempre più complesse in un mondo che si muove con rapidità e quindi richiede la capacità di adattarsi al cambiamento. Non solo dovranno formare loro stessi, ma dovranno a loro volta formare le persone con le quali lavoreranno. Questo è motivo per il quale dedichiamo così tanto attività e attenzione alla formazione. La responsabilità di un dirigente non si esaurisce nella competenza tecnica conosciuta, ma oggi un dirigente è soprattutto un gestore di persone, si deve impegnare a far crescere il valore delle persone per far funzionare sempre meglio la macchina statale. C'è uno studio della commissione europea da cui emerge che se le pubbliche amministrazioni dei Paesi dell'Unione fossero tutte formate alle migliori pratiche che i vari Paesi esprimono, si risparmierebbero dai 50 ai 60 miliardi di euro all'anno".





