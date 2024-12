Un libro sulla Resistenza in provincia di Napoli e nell'Agro

Giovedì 12 dicembre, a Palazzo Criscuolo, a Torre Annunziata, nel Salone degli Specchi dalle ore 17.30, verrà presentato il libro "Gli anni cruciali della Resistenza e la costruzione della Democrazia" in ambito Stabiese, Torrese e Agro nocerino sarnese, edito da "Infiniti Mondi".

La raccolta di scritti di Alfonso Annunziata, Giuseppe Acanfora, Giuseppe Di Massa, Vincenzo Marasco e Raffaele Scala, curata dal professor Giovanni Cerchia, ordinario dell'Università del Molise, riassume aspetti antifascisti, taluni anche inediti derivanti da accurate ricerche archivistiche, che caratterizzarono le cittadine di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Pompei e Scafati, dall'ascesa del fascismo fino agli anni del Dopoguerra.

Il testo narra dei momenti cruciali della Resistenza nostrana, di eccidi e di azioni coraggiose di uomini e donne, che in alcuni casi si immolarono per la Libertà e per quella tanta agognata Democrazia conquistata dopo oltre un ventennio di dittatura.

Se Napoli con le sue gloriose "4 Giornate" manifestò, combattendo armi in pugno, l'apice di un sentimento popolare forte e deciso contro l'occupazione nazifascista, gli antifascisti e i riconosciuti partigiani stabiesi, torresi, pompeiani e scafatesi, fecero sì che quelle azioni, tra le più importanti dell'Italia dell'epoca, avessero dei prodromi fondamentali affinché la sommossa del Napoletano riuscisse a liberare il Capoluogo e la sua Provincia dalle barbarie nazifasciste.



