Torna "Biogem Musica" con Ludovica e Beatrice Rana

Brani di Brahms e Mendelssohn alla seconda edizione di Biogem Musica per ricordare lo storico della musica Paolo Isotta. Saranno Ludovica e Beatrice Rana le protagoniste, il 14 dicembre alle 17:30, della rassegna ideata e diretta dal maestro Nazzareno Caruso presso il centro di ricerca biologica e genetica molecolare di Arino Irpino, in provincia di Avellino. Le musiciste di origini salentine, dopo il grande successo della tournèe in molte città italiane ed europee, torneranno a Biogem per rinsaldare la mission del centro, presieduto da Ortensio Zecchino, aperta alla interconnessione tra tutti i rami della conoscenza e della creatività.



