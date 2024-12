Tora e Piccilli, da domenica la mostra 'Ogni ordine svanisce'

"Ogni ordine svanisce" è la mostra che domenica 15 dicembre 2024 dalle 10:00 alle 13:00 inaugurerà Forestàte Fringe Frame presso lo spazio dedicato alle esposizioni di Corpo Celeste in via Sant'Andrea 23/A nel Borgo Foresta a Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. La mostra sarà visitabile venerdì e sabato dalle ore 19 alle 23:00, domenica dalle ore 10 alle 14 e su appuntamento fino al 30 gennaio 2025. La prima residenza artistica dell'Associazione Culturale PrimoPiano, anima e motore del progetto Borgo Culturale Foresta a Tora e Piccilli nell'Alto casertano, si è tenuta nel mese di ottobre e ha visto la presenza di Chiara Arturo, Lorenza Corpullis, Cristina Cusani e Massimo Pastore (host artist) impegnati a orientarsi in questo arcipelago interno e a restituire con le loro opere quanto hanno scrutato, indagato, pensato, assorbito, vivendo questi luoghi.

L'impianto teorico di Forestàte Fringe Frame, è indirizzato al pensare la realtà in chiave geografica e l'agire artistico come strumento di indagine del rapporto tra sé e i luoghi. Il territorio dunque non solo come un'estensione misurabile e definibile in maniera oggettiva ma anche, e soprattutto, come rete di interazioni che include indissolubilmente l'estensione materiale e l'organizzazione sociale: contenitore e contenuto.

Un progetto che, in vario modo e con diverse visioni e sensibilità delle artiste e dell'artista residenti, indaga questo 'paesaggio interno e interiore'.



