'Reginella', Tumolillo riscopre un classico della tradizione

Prosegue l'omaggio musicale a Napoli di Alessandra Tumolillo, artista partenopea del roster BMG, che pubblica oggi in digitale il singolo "Reginella". Un dolce pizzicato di chitarra apre l'inedito arrangiamento di Alessandra che propone una personalissima versione di questo classico della tradizione musicale partenopea. Ricordato da tutti nella versione di Roberto Murolo, "Reginella - dice Alessandra - è una dolce ballad che racconta di un amore perduto, simbolizzato dalla figura di una giovane donna, ed è con toni nostalgici che l'immagine evocata ritrae la bellezza ineffabile di un sentimento irraggiungibile".

Con Reginella, Alessandra aggiunge un altro tassello a Postcards From Naples, il suo nuovo progetto discografico in uscita prossimamente. Viaggio immersivo tra i colori, i profumi e i luoghi suggestivi di Napoli, Postcards From Naples è un piccolo gioiello musicale che racchiude i ricordi e le melodie della città senza tempo che ha cresciuto e reso Alessandra l'artista che è oggi.



