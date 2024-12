Napoli, Giornata del caffè al Gambrinus

C'è chi lo preferisce amaro, chi con la cremina di zucchero e chi nocciolato o decaffeinato. "Il caffè è Napoli, è identità, tradizione e cultura". Così l'assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato ha salutato cittadini e turisti intervenuti al Gran Caffè Gambrinus per la Giornata Cittadina della Cultura del Caffè Napoletano istituita anni fa dal consiglio comunale su proposta della vicepresidente Flavia Sorrentino, votata poi all'unanimità. "Il caffè è importante per l'economia cittadina, tanti sono i giovani baristi che lavorano nei locali e gli imprenditori che promuovono il nostro caffè che è condivisione e unione. Diciamo spesso prendiamoci un caffè per indicare proprio il voler socializzare grazie a questa bevanda", spiega Sorrentino . Il 10 dicembre è inoltre la Giornata del Caffè sospeso che si celebra assieme a quella dei Diritti Umani. Al Gambrinus dolcini a base di crema al caffè e caffè con cremina di zucchero e panna gratis per cittadini e turisti. "Abbiamo pensato di festeggiare questa ricorrenza con clienti, amici e turisti per portare avanti anche la candidatura del caffè come patrimonio dell'umanità. In Italia siamo stati scavalcati da candidature di altre peculiarità italiane ma noi andiamo avanti", precisano Massimiliano Rosati e Michele Sergio, titolari del Gambrinus. "Un iter che accomuna e unisce l'Italia visto che si parla di espresso italiano da Napoli a Venezia" come ha sottolineato il deputato Francesco Emilio Borrelli presente all'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA