Manfredi, risoluzione Vele Scampia qualificherà consiliatura

"La risoluzione del problema delle Vele di Scampia ritengo sia una delle battaglie più importanti, un problema mai risolto in 40 anni e che adesso vede finalmente una via d'uscita importante. Risolveremo un problema storico e sarà una delle azioni che qualificherà questa consiliatura". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in aula prima del voto sulla variazione di bilancio per incamerare le risorse stanziate dal Governo necessarie al pagamento del contributo per l'autonoma sistemazione degli abitanti delle Vele di Scampia.

"Ritengo - ha aggiunto - che il percorso delle Vele, così come quello dei Bipiani di Ponticelli e di Taverna del Ferro e altri, costituiscono risposte concrete a problemi concreti ed è il modo migliore per onorare il mandato avuto dai cittadini".

Il sindaco ha ricordato che ad oggi nelle Vele sono rimaste solo 42 famiglie a fronte di 500, per complessivi 2000 abitanti.

"Ci auguriamo di poter fare uscire nelle prossime settimane anche le ultime rimaste - ha aggiunto - così da iniziare la demolizione della Vela Gialla ai primi di gennaio". Manfredi ha quini evidenziato "il clima di pace sociale" con cui si sono svolte tutte le operazioni, pur sottolineando i momenti di "emotività" da parte di chi ha dovuto lasciare la propria casa.

Infine ha posto l'accento "sulla coesione istituzionale, il grande sostegno del Governo nazionale e di tutte le forze politiche perchè nessuno ha messo in atto azioni di sciacallaggio politico su una situazione che si poteva prestare".



