Manfredi a Battaglia, città felice di avere questa guida

"La città è felice di avere questa guida, un pastore punto di riferimento per Napoli che è una città fatta di tante facce, di tanta sofferenza, di tanta fratellanza. Abbiamo tutti bisogno di una guida che sappia indicare la strada giusta". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo alla cerimonia officiata dal neo cardinale don Mimmo Battaglia. "Ci sono troppe diseguaglianze - ha sottolineato Manfredi - troppi divari e troppa sofferenza e sappiamo tutti che queste ingiustizie vanno sanate con un impegno quotidiano e con la capacità di ascolto. Sappiamo bene che troveremo in te una guida salda e sicura, un grande esempio, e soprattutto l'idea pastorale di cui abbiamo bisogno. Da parte mia, della città e dei cittadini - ha concluso - una grande riconoscenza e l'invito a camminare assieme per essere punto riferimento per chiunque abbia necessità di essere ascoltato".



