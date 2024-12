Infarto e ictus: evento formativo promosso da Asl Avellino

Assicurare standard clinico-assistenziali per ridurre mortalità e esiti permanenti a pazienti colpiti da infarto acuto al miocardio e ictus. L'evento formativo, promosso dalla Asl di Avellino, con la direzione scientifica della responsabile della Centrale del 118, Rosaria Bruno, si svolgerà, in due sessioni, domani e il prossimo 20 dicembre presso l'ospedale "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino. Ai medici e infermieri che operano nei settori dell'emergenza verrà presentato il Piano delle rete ictus e del ruolo dellla Stroke Unit. Nella seconda sessione verranno approfonditi gli aspetti della rete Ima e il ruolo della Centrale cardiologica nelle emergenza come lo shock cardiogeno e le sindromi aortiche acute.



