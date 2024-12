Un operaio di 51 anni è morto a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in un cantiere in via Taverna Campanile. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale. Al momento non è ancora chiara la dinamica della tragedia. Secondo le prime informazioni, la vittima era residente in provincia di Salerno.

