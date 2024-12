Funicolare Capri chiusa, sit-in del sindaco per protesta

Sit-in del sindaco di Capri, dell'amministrazione comunale e di alcuni componenti dell'opposizione, a Marina Grande, all'ingresso della stazione della funicolare che da ieri ha sospeso il servizio per poter effettuare i lavori annuali di manutenzione e messa in sicurezza.

La sospensione da parte della società Funicolare srl, che quest'anno ha anticipato i lavori di un mese, è stata contestata dal Comune che chiede di essere coinvolto nella decisione, di essere messo a conoscenza dei lavori che si andranno ad effettuare e del crono-programma degli interventi.

Il sit-in a Marina Grande era stato annunciato ieri sera dal sindaco Paolo Falco che oggi, puntuale alle 12.00 nonostante il maltempo, ha guidato la giunta sul posto. L'amministrazione comunale intende ora avviare tutte le azioni necessarie per poter conoscere l'andamento degli interventi anche attraverso "l'accesso agli atti della città metropolitana e uno stretto monitoraggio dei lavori, poiché al momento non è stato comunicato nulla riguardo ai tempi previsti della chiusura".





