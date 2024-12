Formazione ed energie rinnovabili, giovedì un incontro a Napoli

Formare generazioni consapevoli dei rischi provenienti dall'abuso delle risorse non rinnovabili e delle potenzialità delle energie sostenibili, a scuola come nelle Università. E' il tema dell'evento intitolato "Soluzioni energetiche per la rigenerazione del futuro", in programma per giovedì 12 dicembre, a partire dalle 17.30, nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello, a Napoli, durante il quale Vactis, start up campana che si occupa di energie sostenibili, porterà la propria esperienza di produttore di macchine che, sfruttando le risorse rinnovabili, efficienta i sistemi che sostengono il mondo della comunicazione.

L'obiettivo è aprire un dialogo sinergico con l'Università e contribuire formare manager, ingegneri, progettisti di sistemi che sfruttano la green energy, ovvero gli esperti che dovranno, in un futuro prossimo, affrontare la sfida della crisi climatica.

Al tavolo dei relatori ci saranno Fabio Siesto, responsabile del settore Progettazione e manutenzione impianti meccanici ripartizione edilizia dell'Università Federico II, Maria Vicidomini, professoressa associata di Energetica e fisica tecnica presso il Dipartimento di ingegneria industriale della Federico II. A fare gli onori di casa il Ceo e il Coo di Vactis, Vittorio Messina e Luigi Vicedomini, che affermano: "Un confronto tra gli esperti del mondo aziendale e quello accademico che si pone l'ambizioso obiettivo di fare rete per favorire lo sviluppo di tecnologie innovative e la diffusione di una nuova consapevolezza sul risparmio energetico e la sostenibilità ambientale".

La start up ha già lanciato "Play to save the Earth", un progetto eco-education che si prefigge, attraverso il gioco, di insegnare ai ragazzi l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e di quanto le azioni quotidiane possano incidere su una migliore sostenibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA