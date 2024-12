De Luca a Battaglia,insieme per vincere la sfida dei giovani

La sfida dei giovani da combattere assieme - istituzioni e Chiesa - al centro dell'intervento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione della messa officiata dal neo cardinale don Mimmo Battaglia.

"Quello che sta accadendo con i giovani di oggi - ha osservato il governatore - è grave. Si fa fatica a parlarci, ci sono violenze e disumanizzazioni che toccano i ragazzi. Anche quello che succede nelle notti della movida, le sfide tra ragazzi, gli esempi di violenza sui social, è qualcosa di sconvolgente. Le istituzioni non ce la fanno e non ce la faranno. Avremo bisogno dell'aiuto della Chiesa, delle parrocchie, degli oratori e delle famiglie. A volte i giovani sono disperati perché non hanno nemmeno un padre o una madre con cui parlare. Dovremo combattere per questo. Ai giovani insegniamo non quello che sappiamo, ma quello che siamo".

De Luca ha concluso il suo intervento portando il saluto della comunità degli ammalati: "In lei - ha detto rivolgendosi a Battaglia - vediamo un esempio di coerenza e militanza per queste sfide dove tutto ci spinge ad arrenderci. Guardo a lei come testimone di pace, quella del Papa è stata l'unica voce al mondo che ha parlato con forza di cessate il fuoco non usando mezze parole. Avremo delle sfide che ci impegneranno nei prossimi mesi e anni e penso che la sua azione sia di aiuto a tutti quanto noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA