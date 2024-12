Commerciante ucciso: fratello, ho provato ad aggredire bandito

"Ho provato ad aggredire uno dei rapinatori, l'altro ha puntato la pistola, io sono scivolato e lui ha sparato". Ha avuto più fortuna, Giovanni Morione, fratello di Antonio Morione, il commerciante ittico di Boscoreale, in provincia di Napoli, ucciso durante il tentativo di rapina avvenuto nella sua pescheria il 23 dicembre 2021.

Oggi, davanti alla Corte di Assise di Napoli, oltre a Giovanni Morione, sono stati ascoltati la moglie e un dipendente, entrambi presenti alla rapina che ha preceduto di poco quella sfociata in omicidio.

Anche la moglie di Giovanni Morione ha ripercorso, rispondendo alle domande dei giudici, del pm e degli avvocati, i concitati momenti del raid: "Ho visto che hai lavorato, se trovo altri soldi ti uccido", ha detto in dialetto alla donna uno dei rapinatori che aveva trovato pochi soldi in cassa. Il colpo di pistola che venne esploso dal rapinatore, uno dei tre che hanno preso parte al colpo, si conficcò a qualche metro da Giovanni Morione, per fortuna.

Alla fine venne accertato che mancavano all'appello circa 10mila euro, che non erano custoditi nella cassa, ma nascosti in un fornetto, verosimilmente prelevati da uno dei tre banditi che si aggirava nella pescheria mentre l'altro teneva sotto controllo i presenti.

Il processo vede alla sbarra quattro imputati: Luigi Di Napoli, Giuseppe Vangone, Angelo Palumbo e Francesco Acunzo; due erano dietro le sbarre in aula, il terzo era collegato in video dal carcere dove è detenuto, mentre il quarto nelle scorse udienze ha deciso di non assistere al dibattimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA