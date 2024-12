Carabinieri: generale La Gala in visita nel Salernitano

Il generale di Divisone Canio Giuseppe La Gala, dallo scorso luglio al comando della Legione Carabinieri "Campania" di Napoli, ha fatto visita alle Stazioni Carabinieri di Vallo della Lucania, Marina di Camerota, Centola Palinuro, Olevano sul Tusciano, Agropoli e Santa Cecilia di Eboli, importanti presidi territoriali rispettivamente dipendenti dal reparto Territoriale di Vallo della Lucania e dalle Compagnie di Sapri, Battipaglia, Agropoli ed Eboli. Nelle caserme l'alto Ufficiale è stato ricevuto dai diversi comandanti gerarchici, il tenente colonnello Valerio Palmieri, i capitani Samuele Bileti, Giuseppe Colella, Francesco Fedocci e Greta Astrid Gentili, nonché dai rispettivi comandanti di Stazione.

Il generale ha ringraziato tutti i militari per l'impegno quotidianamente profuso in quei territori complessi, caratterizzati da variegati fenomeni criminali, sottolineando l'importanza di alcuni principi che devono sempre ispirare l'azione di ciascun carabiniere, in particolare improntando il proprio agire ai valori e ideali istituzionali, con predisposizione al dialogo rassicurante e all'ascolto di chi è in difficoltà. La Gala ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando buon lavoro a tutti i Carabinieri presenti.





