Capodanno a Napoli anche con la rassegna 'Bit Fest-Back in town'

La rassegna "Bit Fest-Back in town", due giorni dedicati ai giovani e ai turisti under 35, sarà tra le programmazioni di eventi legati del Capodanno a Napoli; protagonisti i talenti partenopei internazionali Riva Starr e Deborah De Luca.

Dalle 22 del 31 dicembre il Lungomare Caracciolo, presso la Rotonda Diaz e Piazza Vittoria, si animerà, infatti, di musica techno e house. Un'offerta artistica, si sottolinea, "che va incontro ai gusti dei più giovani che potranno vivere le stesse atmosfere di Ibiza o Berlino".

Nel programma del Capodanno a Napoli, promosso dal Comune e che rientra nel macro progetto Napoli Città della Musica, vi è "Bit Fest-Back in town", lunga maratona di club music tra elettronica, dance, funk e pop, con le guest internazionali Deborah De Luca e Riva Starr. In programma anche i dj Danilo De Santo, Ellynora, Marco Corvino e Camilla De Simone. Si esibirà anche il dj vincitore del contest "Napoli cambia traccia".

Attraverso il contest verrà premiato, con un'attrezzatura completa e un corso di formazione professionale per dj, anche un giovane talento selezionato dall'associazione 4 Eaw City Sound A.P.S. Il "Bit Fest-Back in town" è organizzato da The Band Agency e DROP Eventi e il primo gennaio, dalle 18 a mezzanotte presso la Rotonda Diaz, propongono anche una maratona live che vedrà esibirsi tra gli altri Tony Esposito, Greg Rega, Balbucea, Jovine, Brugnano, Andrea Tartaglia, Simona Boo, Davide Scafa, i Ragazzi di CIOE'.



