Anziane donne sventano truffe nell'Avellinese

Funziona la campagna di sensibilizzazione dei carabinieri, anche nelle chiese e nei centri di aggregazione, per contrastare il fenomeno delle truffe nei confronti di persone anziane. Tre donne di Grottaminarda, in provincia di Avellino, tra i 70 e i 90 anni, non sono cadute nella rete dei finti corrieri che dovevano consegnare un pacco destinato a loro congiunti. Ricevute le telefonate con la richiesta di preparare il denaro, hanno avvertito subito dopo i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini tese a identificare i truffatori.



