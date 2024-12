Al via il festival 'Sacro suono' in quattro chiese di Napoli

Napoli accoglie "Sacro Suono", rassegna ideata e diretta da Enzo Avitabile in programma in 4 chiese della città, dal 14 dicembre al 6 gennaio: da Santa Maria Donnaregina Vecchia e Santa Maria Donnaregina Nuova alla Basilica di Santa Chiara e alla Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi. Promossa e finanziata dal Comune nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzata da Andrea e Mario Aragosa per Black Art - Ets, Sacro Suono presenta 6 concerti a ingresso gratuito con artisti italiani e internazionali. Da Peppe Servillo e Solis String Quartet a Roberto Cacciapaglia, da Sainkho Namtchylak all'ensemble Deba, passando per Mauro Durante, Justin Adams e lo stesso Enzo Avitabile con la Nova Amadeus Chamber Orchestra. "Sacro Suono è un evento dedicato alla scoperta delle tradizioni spirituali e sonore delle diverse culture del mondo - dice Enzo Avitabile - Attraverso un viaggio evocativo tra musiche sacre, rituali e sonorità nuove celebriamo la connessione tra musica e spiritualità, riscoprendo il potere curativo e trascendente del suono e della parola. Con questa rassegna vogliamo promuovere il dialogo attraverso il linguaggio universale della musica, esplorando la forza del canto come ponte tra la terra e il cielo".

"Con sei appuntamenti 'Sacro Suono' porta una proposta musicale d'eccellenza in alcune tra le più antiche e belle chiese della città - afferma il coordinatore delle politiche culturali del Comune, Sergio Locoratolo - Il programma di attività culturali per il Natale a Napoli continua a crescere, e lo fa con un altro progetto di grande qualità reso accessibile a tutti". "Con la rassegna l'ascoltatore è invitato a intraprendere un viaggio spirituale attraverso tradizioni musicali diverse e distanti - sostiene il delegato del sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo Ferdinando Tozzi - In perfetta coerenza con gli obiettivi attorno ai quali abbiamo costruito il progetto Napoli Città della Musica, "Sacro Suono" celebra la musica come luogo di incontro e terreno di contaminazioni".

Ad inaugurare Sacro Suono, sabato 14 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, sarà Sainkho Namtchylak. La cantante originaria della Tuva, in Siberia al confine con la Mongolia, accompagnata dal chitarrista cinese Li Xing, presenta dal vivo il suo ultimo lavoro "Where Water Meets Water: Bird Songs and Lullabies", un insieme di canzoni registrate in luoghi attorno alle isole abbandonate di Venezia.

La sua musica, si sottolinea, "è un intreccio di tradizione e innovazione che attinge alla musica popolare siberiana e mongola per arrivare a sonorità moderne. Il tutto legato dalla sua voce pura e incantevole, che esplora la fonetica attraverso un canto rituale che utilizza il 'linguaggio della natura'". Domenica 15 dicembre, il secondo appuntamento di questa edizione vede protagonista assoluto, alla Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi (ore 20:30), il piano solo di Roberto Cacciapaglia.

Sacro Suono prosegue venerdì 20, alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, dove si terrà il concerto Deba, sufi songs and dance by the women of Mayotte alle ore 20:30. Sabato 21 (20:30), invece, la Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova ospita il duo composto da Justin Adams e Mauro Durante, che presenta l'ultimo album "Sweet Release", seguito del pluripremiato "Stil Moving". Domenica 29 alle 20:30, la Basilica di Santa Chiara accoglie "Excepto", progetto di Avitabile. Ad accompagnare il cantautore e compositore partenopeo in quest'opera - che si sviluppa come sinfonia unica e particolare nella sua forma originale - troviamo la Nova Amadeus Chamber Orchestra, diretta dal maestro Gabriele Di Iorio e Gianluigi Di Fenza alla chitarra classica. Excepto: eccetto niente e nessuno è un concerto scritto dallo stesso Avitabile dedicato all'inclusione: un tema importante e al tempo stesso profondo e coinvolgente. Sempre il 29, alle 11 alla Basilica di Santa Chiara, è in programma il seminario "La spiritualità nella musica" con il produttore Andrea Aragosa. A chiudere la rassegna, lunedì 6 gennaio, saranno Peppe Servillo e Solis String Quartet attesi al Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova, alle 20:30. Dal vivo, nel giorno dell'Epifania presentano "Carosonamente", un connubio tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo.



