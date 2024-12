A Napoli concerto di Capodanno dedicato a Pino Daniele

Il concerto-show della notte di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli sarà dedicato a Pino Daniele, di cui a gennaio 2025 ricorrono i dieci anni dalla scomparsa. Sul palco si alterneranno Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi, Gigi Soriani.

La celebrazione del 2025, anno in cui la città di Napoli celebrerà i 2500 anni dalla sua fondazione, inizia proprio da questo palco e da Pino Daniele, con il tributo di una dirompente Loredana Bertè. Il concertone, che prenderà il via alle ore 20.30 per complessive 5 ore di spettacolo, curato nella produzione da Pino Oliva e la direzione artistica è affidata a Gianni Simioli, coerente con il percorso di Napoli Città della musica sarà aperto per la prima volta ad un contest, il Contest Young, che regalerà l'ambito palco a 10 artisti emergenti della nuovissima scena musicale napoletana e campana. Dalle ore 22 si animerà anche il lungomare Caracciolo con Rotonda Diaz e piazza Vittoria, dove ci sarà il 'Bit Fest - Back in town', lunga maratona di club music tra elettronica, dance, funk e pop, con le guest internazionali Deborah De Luca e Riva Starr e con set che vedranno in consolle i dj Marco Corvino, Danilo De Santo e Ellynora, oltre al dj vincitore del contest. Attraverso il contest verrà premiato, con un'attrezzatura completa e un corso di formazione professionale, anche un giovane talento che proviene da un contesto socio-culturale svantaggiato. Ma i festeggiamenti organizzati e finanziati dal Comune di Napoli prenderanno il via già il 29 dicembre e andranno avanti fino al 1 gennaio 2025 con eventi non solo nei luoghi iconici, ma anche al PalaVesuvio di Ponticelli. E si inizia proprio a Ponticelli, il 29, con 'Napoli canta contro la malaciorta' che propone un viaggio nella canzone napoletana e sarà anche occasione per celebrare i 90 anni dalla morte di Salvatore Di Giacomo e i 25 dalla morte di Fabrizio De André. Festa anche per i 50 anni di carriera dei 'E Zezi gruppo operaio, la storia in musica delle lotte per i diritti dei lavoratori. Tra gli ospiti, il maestro Peppe Barra, Enzo Gragnaniello e la cantante Arisa. Il 30 dicembre si accende già piazza Plebiscito con la scena urban nazionale e regionale e con il contest masterclass 'Giovani promesse di Città della musica' con Geolier e Luchè nelle vesti di giudici. Festa che prosegue la mattina del 1 gennaio in piazza Municipio con il concerto del coro That's Napoli Live Show, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, mentre dal pomeriggio in piazza Vittoria ci sarà Il 'Bit Fest - Back in town'. "E' un Capodanno in cui decliniamo le principali anime dei fermenti musicali di Napoli - ha detto Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco all'audiovisivo e alla musica - e daremo spazio, come è doveroso, ai giovani attraverso i contest".





