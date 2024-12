Una 'vagina' in piazza Municipio,a Napoli risposta a opera Pesce

Arriva a Napoli la risposta provocatoria al Pulcinella di Pesce, l'opera che richiama una forma fallica e che ha suscitato in questi mesi molte polemiche.

In Piazza Municipio è stata infatti installata un'opera d'arte che rappresenta una vagina. A realizzarla l'artista Cristina Donati Meyer, attivista milanese, che l'ha realizzata come contestazione e "risposta femminista" all'opera di Pesce. La nuova installazione sta attirando l'attenzione dei tanti turisti che passano per la piazza partenopea.



