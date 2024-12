Trasnova, domani presidio lavoratori Pomigliano al Mimit

Domani, in occasione del tavolo convocato al Mimit alle ore 11 sulla Trasnova, ci sarà un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori provenienti dallo stabilimento di Pomigliano e da quelli di Torino, Cassino, Melfi, davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Intanto, questa mattina, si è svolto un incontro tra l'assessore regionale al lavoro, Antonio Marchiello e le organizzazioni sindacali in preparazione del vertice convocato dal presidente della giunta campana, Vincenzo De Luca, per mercoledì alle ore 14,30 a palazzo Santa Lucia. Da fonti sindacali si apprende che nel corso del confronto è stato fatto il punto della situazione sulle prospettive di Pomigliano, "colpita negli ultimi anni - come ha ricordato il sindacato - da una forte emorragia occupazionale e sulla tenuta dell'indotto, le cui attività dovranno ad ogni costo continuare ad essere garantite".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA