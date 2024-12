Stellantis, stabilimento di Pomigliano fermo anche domani

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli) resterà chiuso anche domani per la mancanza di materiale dovuta al blocco degli ingressi da parte dei lavoratori Trasnova. Una protesta che ormai va avanti dallo scorso lunedì, e che ha costretto l'azienda a fermare la produzione dal secondo turno di martedì 3 dicembre.

Ora i lavoratori dell'indotto attendono con preoccupazione l'incontro di domani al Mimit. Poca voglia di parlare, i preparativi per un presidio davanti al ministero, e la consapevolezza di non poter abbandonare la protesta ai cancelli dello stabilimento vuoto. "Poi chissà - dicono i manifestanti - noi speriamo nel miracolo di Natale, ma adesso ci sentiamo come la notte prima degli esami, tesi, frastornati, ma non ci arrendiamo". Anche oggi un via vai di persone che hanno portato loro qualcosa da mangiare, qualche caffè, un po' di legna per i falò all'addiaccio.



