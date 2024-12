Sabato con Salvatore Di Giacomo nella sala-concerti Napulitanata

Una giornata in compagnia di Salvatore Di Giacomo è il proposito dei musicisti Mimmo Matania e Pasquale Cirillo che nello spazio Napulitanata della Galleria Principe di Napoli hanno ideato per sabato prossimo, 14 dicembre alle 11, l'incontro "Il prismatico Salvatore Di Giacomo … e dintorni". Per il progetto cofinanziato dalla Regione Campania attraverso il "Piano di promozione e valorizzazione della cultura 2024", che si intitola "Canzone napoletana e dintorni", arriva, sottolinea una nota, "un sabato da vivere attraversando le opere del poeta napoletano di cui ricorrono i 90 anni dalla morte e a cui viene riservato un approfondimento per comprenderne la specificità linguistica, spaziando nella sua produzione di giornalista, drammaturgo, autore di canzoni e saggista".

All'appuntamento interverranno Maria Iannotti, Domenico Antonio D'Alessandro, Claudio Pennino e Gianni Lamagna che racconteranno di Di Giacomo bibliotecario alla sezione Lucchesi-Palli della Biblioteca nazionale di Napoli, Di Giacomo come studioso che recupera testi della canzone napoletana del '600. Ancora, Di Giacomo firma di poesie e autore di versi per canzoni. "Abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare Salvatore Di Giacomo fin dal nome dell'ensemble che portiamo in palcoscenico" commenta il manager culturale e musicista Mimmo Matania, co-fondatore di Napulitanata assieme al pianista Pasquale Cirillo. "Lo facciamo ogni volta con passione e rigore, con l'obiettivo di divulgare la sua arte alle nuove generazioni affinché anche i più giovani si avvicinino alla poetica delle sue opere. Studiare e approfondire Salvatore Di Giacomo è il punto di partenza per una maggiore e migliore consapevolezza verso la cultura partenopea, la nostra lingua, la nostra storia". "Canzone napoletana e dintorni" continuerà fino a maggio 2025 con incontri mensili fino all'epilogo con il compositore-musicologo Pasquale Scialò.



