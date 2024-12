"Reggia di Caserta in digitale",così il Palazzo si apre al mondo

E' stato presentato questa mattina il progetto "Reggia di Caserta in digitale: una piattaforma aperta al mondo", finanziato per un importo di un milione di euro (fondi Pon Cultura e Sviluppo 2014-2020). Il Museo patrimonio dell'Unesco ha portato a termine, a conclusione di un complesso percorso amministrativo e tecnico, un articolato piano di modernizzazione dei sistemi e servizi digitali, con l'allestimento in via preliminare dei collegamenti e il cablaggio per un'area di circa 5200 metri quadrati; è stata poi ultimata l'infrastruttura di rete ed hardware del Museo, che copre ora un'area di circa 28.000 metri quadrati; ed è stato pubblicato un nuovo sito internet istituzionale, sviluppato secondo il paradigma dei Linked Open Data (LOD). Tra i risultati raggiunti anche la nascita del Centro di Documentazione Vanvitelli - CDV - primo centro documentale incentrato sulla vita e opera del grande architetto - l'esecuzione del videogioco esplorativo-narrativo della Reggia "One Day at Reggia di Caserta", e la realizzazione di un modello fruibile di Realtà Virtuale (VR) per il Parco Reale, dal titolo "Svelare il Giardino di Vanvitelli".

"Il progetto 'Reggia in digitale' - spiega il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - è stato concepito con l'obiettivo di migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale a sostegno della diffusione della conoscenza, attraverso la creazione di servizi e sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate. I visitatori del Museo hanno oggi la possibilità di collegarsi alla rete wi-fi lungo tutto il percorso museale degli Appartamenti reali ed accedere così, grazie a QR-Code disseminati lungo il percorso, anche a contenuti digitali di approfondimento. Questo grazie alla infrastruttura che ha consentito la razionalizzazione della rete informatica hardware preesistente, nonché interventi su nuovi sistemi Lan e wi-fi per potenziare le performance".

Reggia in digitale, inoltre, mette a disposizione del pubblico della rete di tutto il mondo, attraverso il nuovo sito istituzionale, non solo informazioni di visita aggiornate in tempo reale, ma anche il suo patrimonio, accessibile in formato Open Data. Ecco poi il Centro di Documentazione Vanvitelli, focalizzato sulla figura di Luigi Vanvitelli e dei suoi allievi e collaboratori, che contiene 72 monografie; 10 libri antichi, tra cui la "Dichiarazione dei Disegni del Real Palazzo di Caserta", 302 documenti della collezione dell'Archivio Storico della Reggia, l'intero Epistolario Vanvitelliano, che consta di 1568 lettere, le 698 tavole del Gabinetto dei Disegni della Reggia, 57.843 fotografie con i rispettivi metadati e record di descrizione. C'è infine un videogioco interattivo che, mediante la dinamica del sogno, ricrea una giornata nella vita a corte al tempo dei Borbone, con una serie di missioni e rompicapi che attraversano le sale del Palazzo reale e gli spazi del Parco monumentale. I personaggi del game sono ispirati a quelli che realmente hanno vissuto alla Reggia di Caserta o hanno avuto un ruolo significativo nella sua storia



