Raffaella & Andrea Ambrosino in concerto a Napoli con 'Poster'

Bilancio positivo per il primo concerto a Napoli tra lirica e pop di A|M, il duo Raffaella & Andrea, finalista del programma di Rai Uno "The Voice Generations" lo scorso anno. Dopo aver presentato alla libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri il loro primo singolo "Poster" nato dalla collaborazione con Milano Music Play e distribuito da Virgin Group (il cui video su Spotify ha raggiunto le 650mila visualizzazioni) i due artisti, mamma e figlio, si sono esibiti in uno show nella Chiesa di San Gennaro al Vomero. La scaletta della serata prevedeva celebri arie d'opera lirica, la canzone appena uscita "Poster" (capolavoro di Baglioni reinterpretato nel loro stile) e per concludere alcune tra le più famose musiche della magia del Natale.

Da "Ombra mai fu" a "O mio babbino", da "Barcarolle" a "Summertime" e poi "People", "Sound of silence", "La musica è finita", "Poster", "White Christmas" e tante altre. Sul palco al pianoforte Carlo Berton, al flauto Domenico Guastafierro, al violino Alessandro Tummolillo, al violoncello Raffaele Sorrentino. Con il Coro AMI dedicato ad Ezio Bosso, gli adattamenti musicali di Riccardo Iozzia Ambrosino.



