Nuova Orchestra Scarlatti,Francesco Nicolosi solista in concerto

Per i Concerti d'Autunno della Nuova Orchestra Scarlatti, domenica 15 dicembre alle ore 19, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli, è in programma "Cimarosa, Haydn, Mozart", "grande musica e un pianista d'eccezione", come annunciano gli organizzatori in una nota, di classe internazionale: Francesco Nicolosi, solista nel celebre Concerto K 466 mozartiano. Un Cimarosa "raro e suggestivo e un delizioso Notturno di Haydn dedicato a Ferdinando IV di Borbone" saranno l'introduzione al momento clou della serata: il Concerto per pianoforte e orchestra K 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, capolavoro tra i più amati del repertorio classico, "ascolto di profonda e coinvolgente emozione, frutto di un'ispirazione potente che, come osservava Saint-Foix 'non conosce alcun limite nell'espressione di tutti i sentimenti dell'anima umana' ".

Accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Alessandro Tirotta, per l'occasione un pianista come Francesco Nicolosi, tra i massimi esponenti della scuola pianistica partenopea, riconosciuto dalla critica internazionale come uno dei maggiori interpreti del repertorio del Settecento, come anche del virtuosismo romantico di Thalberg e Liszt. "Con questo concerto - è scritto ancora nella nota - Nicolosi compie 50 anni esatti di intensa carriera internazionale, punteggiata da affermazioni di livello assoluto come la vittoria al Concorso Internazionale d'Esecuzione Musicale di Ginevra nel 1980, innumerevoli premi, esibizioni nelle più importanti sale da concerto del mondo, dal Kennedy Center di Washington alla Queen Elizabeth Hall di Londra, tournée in tutta Europa e in Islanda, Russia, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Singapore, Giappone e Cina".

Al riguardo, il maestro Gaetano Russo, fondatore e direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti afferma: "Siamo felici di festeggiare insieme col nostro pubblico un grande artista, a noi molto caro, fin dal 1994 prestigioso collaboratore della Nuova Orchestra Scarlatti". Il maestro Nicolosi dice: "E' con enorme piacere che festeggio i miei 50 anni di attività concertistica con la Nuova Orchestra Scarlatti, a questa compagine mi legano ricordi indelebili fin dal mio debutto nazionale avvenuto nel 1978, quando la allora Orchestra Scarlatti era una della quattro prestigiose orchestre della RAI".



