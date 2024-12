'Moto d'Origine', progetto espositivo di Gianluigi Maria Masucci

Lo spazio della Chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli ospita dal 14 al 30 dicembre il progetto espositivo "Moto d'origine" dell'artista Gianluigi Maria Masucci a cura di Giorgio Verzotti, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito della programmazione di arte contemporanea 2024.

Spaziando dalla videoinstallazione, alla scultura, alla pittura, dalle performance alle opere installative site specific, l'artista intende rievocare il principio vitale della città, manifestarne il flusso, la sua genesi dal momento in cui fu fondata, mostrando per la prima volta il frutto della sua lunga ricerca sul territorio dell'antica Neapolis.

L'inaugurazione è in programma sabato 14 dalle ore 19 alle 22.30; l'apertura dal 15 dicembre. La mostra ospiterà laboratori, visite guidate, incontro con l'autore, azioni 'partecipative'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA