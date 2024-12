Maltempo, saltano i collegamenti per Procida ed Ischia

Il perdurare di condizioni meteorologiche sfavorevoli sta provocando anche per la giornata di oggi annullamenti e ritardi nei collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida. Risultano infatti già cancellate diverse corse dagli aliscafi con quelle operate da e per gli approdi di Forio e Casamicciola sospese per tutta la giornata così come quelle per Procida.

Difficoltà anche per chi viaggia con le navi traghetto considerate le sospensioni di diversi collegamenti sia per Ischia che per Procida operate dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli.

Consigliabile quindi per chi sta per mettersi in viaggio consultare preventivamente siti internet e call center delle compagnie di navigazione per conoscere la regolarità dei servizi di collegamenti prescelti



