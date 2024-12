Immacolata: Vdf Caserta depongono corona su statua Madonna

Anche quest'anno, per la solennità dell'Immacolata Concezione, i pompieri del Comando provinciale di Caserta hanno voluto rendere omaggio alla statua della Madonna, posta sul campanile della chiesa del Buon Pastore in piazza Pitesti a Caserta.

Con un gesto simbolico e suggestivo, i Vigili del Fuoco hanno infatti utilizzato l'autoscala per depositare una corona di fiori ai piedi della statua dell'Immacolata Concezione. Un omaggio davanti ai numerosi fedeli presenti a dispetto del maltempo, testimoni di un momento di profonda spiritualità e unità.



