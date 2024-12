Cdp: D'Agnese, ruolo cruciale in rigenerazione città

"Cassa Depositi e Prestiti interviene su tutti i processi di traformazione e di rigenerazione delle citta' con diversi ruoli. Abbiamo una attività di finanziamento che si espleta verso soggetti sia del mondo pubblico che privato". Lo ha detto Luca D' Agnese direttore advisory e competence center di Cassa Depositi e Prestiti, alla prima edizione del forum Perspective Smart City, organizzato da Gruppo Maggioli e THE PLAN, magazine internazionale di architettura e design, brand del gruppo nel Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio a Napoli. "Abbiamo una attivita' di investimento diretto a partire dal settore immobiliare e una attività piu' recente che io guido insieme al mio team di advisory, cioe' di consulenza verso le pubbliche amministrazioni nel riuscire a sfruttare al meglio le opportunità che presentano le nuove tecnologie anche per rispondere alle sfide di trasformazione del territorio che sempre piu' ci chiedono di fare meglio e di piu', senza utilizzare nuovo suolo ma trasformando e adattando le citta' ai nuovi fabbisogni". Il convegno in prigramma fino all' 11 dicembre fa il punto su riqualificazione urbana, transizione digitale, building automation,AI, green technology, energie rinnovabili ed economia circolare, inclusione sociale, partenariato pubblico privato, opportunità legate al PNRR.





