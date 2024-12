Capri senza funicolare per le feste, il sindaco protesta

Feste di Natale e Capodanno a Capri senza la funicolare che collega Marina Grande con la Piazzetta.

Oggi la società Sippic, che gestisce l'impianto, ha chiuso la funicolare per i necessari lavori periodici di manutenzione, e lo stop si protrarrà fino a primavera. Una decisione contestata dal sindaco di Capri, Paolo Falco, che sarà con tutta la Giunta domani alle 12 davanti al cancello chiuso dell'ingresso della stazione di Marina Grande in segno di protesta per la mancata concertazione del periodo di fermo dell'impianto.

"L'azione di protesta è rivolta contro una interruzione del servizio non giustificata né documentata con atti ufficiali portati a conoscenza dell'Amministrazione comunale e, per essa, ai cittadini tutti", spiega il sindaco.



