Al Teatro Bolivar di Napoli in scena "Noi Altre Cenerentole"

Andrà in scena giovedì 12 dicembre (ore 20.30) "Noi Altre Cenerentole" nel Teatro Bolivar di Napoli il concerto-spettacolo che conclude il progetto NeWMAlab-Neapolitan World Music and Arts Lab, promosso dal Comune nell'ambito di Napoli Città della Musica. Diretto e curato dall'associazione Le Kassandre, con la supervisione di Elisabetta Riccardi, lo spettacolo, sottolineano i promotori, "rappresenta un viaggio musicale e coreografico che esplora il tema della femminilità e l'empowerment femminile. Sul palco, 40 donne provenienti da diverse parti del mondo danno vita a una narrazione collettiva unica, incentrata su sorellanza, inclusione sociale e resilienza. Una serata imperdibile che celebra l'arte e la forza delle donne".

"Noi Altre Cenerentole" non è solo una rivisitazione della celebre fiaba, ma un viaggio musicale che esplora il tema della femminilità attraverso le storie di donne provenienti da contesti culturali e sociali diversi. Il progetto ha coinvolto oltre 60 donne, di cui, come detto, 40 saliranno sul palco, con rappresentanti di paesi come Sri Lanka, Bielorussia, Polonia, Somalia, Bolivia, Ucraina, Russia, Tunisia e Italia. Tra le partecipanti, numerose sono utenti dei centri antiviolenza gestiti da Le Kassandre, oltre a donne provenienti dalle periferie napoletane, tutte accomunate da un percorso di crescita artistica e personale.

Lo spettacolo vedrà la regia di Antonella Monetti, le coreografie sono di Diana Magri, la direzione musicale è di Ciro Riccardi, il coro è diretto da Tatsiana Liavusik, e poi vi è il contributo artistico di Annalisa Madonna, DubMarta e la Bagarija Orkestar. I costumi e la direzione di scena sono affidati a Maica Rotondo.



