A Napoli una regata per aiutare la ricerca sulle malattie rare

Raccogliere fondi per finanziare i ricercatori impegnati a trovare una cura alle malattie genetiche rare: è l'obiettivo del Trofeo Fondazione Telethon, la regata in programma sabato prossimo a Napoli , frutto del sodalizio che vede da una parte la Lega Navale Italiana - sezione di Napoli, e dall'altra la Fondazione Telethon.

La manifestazione prenderà il via alle 12 nello specchio d'acqua antistante il Castel dell'Ovo e proseguirà lungo via Caracciolo e la collina di Posillipo.

La premiazione è fissata invece per sabato 21 dicembre (ore 12), nella filiale di Piazza dei Martiri della BNL BNP Paribas.

"Associare Telethon allo sport - ha spiegato il professore Alberto Auricchio, direttore dell'Istituto Telethon di genetica e medicina di Napoli che con il suo gruppo si occupa tra l'altro di sviluppare strategie di terapia genica per malattie genetiche dell'occhio - vuol dire scegliere un'immagine positiva, legata indissolubilmente al concetto di salute fisica ma anche di competitività e determinazione, caratteristiche indispensabile per sconfiggere la malattia".

Il "claim" della campagna Telethon, per il 2025, è "facciamoli diventare grandi assieme": molti bambini soffrono di malattie genetiche rare e soltanto con l'aiuto di tutti è possibile arrivare al traguardo.

"Il Trofeo Fondazione Telethon è un appuntamento irrinunciabile - ha detto invece Michele Sorrenti, presidente della Lega Navale di Napoli - alla Fondazione saranno devolute le quote di iscrizione dei partecipanti e i proventi della raccolta straordinaria di fondi: invitiamo tutti gli armatori a iscriversi e partecipare alla regata".



