Prorogata a lunedì l'allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo in vigore di livello Giallo per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno su tutta la Campania, di ulteriori 24 ore: la criticità permarrà fino alle 23.59 di domani, lunedì 9 dicembre.

Fino alle 23.59 di oggi, oltre ai temporali, si prevedono anche venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Dalla mezzanotte i venti e il moto ondoso si attenueranno e sulla zona 4, Alta Irpinia e Sannio, diminuiranno anche le piogge e si passerà al livello verde.

Sul resto della Campania la perturbazione porterà rovesci e temporali associati a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e della saturazione dei suoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA