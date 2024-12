Napoli, in piazza del Gesù l'omaggio all'Immacolata

"Vogliamo ringraziarti perché in silenzio vegli sulla nostra città che oggi ti offre fiori per dirti il suo amore e perché vegli sulle famiglie con le loro gioie e preoccupazioni, sulle istituzioni, sulle carceri, le parrocchie e tutta la comunità ecclesiale. Grazie per la tua presenza attenta e costante che dona speranza di cui tutti abbiamo bisogno". Così monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo emerito di Foggia ed ex vescovo ausiliare del capoluogo campano, che oggi ha officiato a Napoli le celebrazioni per l'Immacolata, nel corso del messaggio di affidamento della città alla Madonna che si svolge, come ogni anno, in piazza del Gesù, sottolineando che "la società in cui viviamo è spesso immersa solo nel presente incapace di guardare al futuro". Nel messaggio di affidamento, un pensiero particolare è stato rivolto ai bambini e ai giovani che "sono speso disorientati ma desiderosi di vivere con entusiasmo" e agli anziani "che la cultura dell'efficienza non sa ascoltare". "Insegnaci - ha proseguito l'arcivescovo emerito - a essere solidali con tutti, a colmare le vaste disparità, a coltivare il rispetto di ciò che è pubblico. Spronaci a partecipare con impegno alla vita democratica della nostra città e non lasciarci naufragare nella violenza, ma liberaci dalla guerra e preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare". Al termine della lettura del messaggio alla città, come da tradizione i vigili del fuoco hanno posto una corona di fiori sulla statua della Madonna posta in cima all'obelisco di piazza Del Gesù. La deposizione è stata salutata dall'applauso della gente presente in piazza e dal risuonare delle sirene dei mezzi dei caschi rossi.

"E' un appuntamento importante e tradizionale - ha detto arrivando in chiesa il sindaco Gaetano Manfredi - che non è solamente spirituale ma è anche di impegno nell'attenzione verso gli ultimi e verso le persone più in difficoltà e per garantire sviluppo e crescita a Napoli".



