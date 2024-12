Conte 'nostro percorso giusto, manca qualità negli ultimi metri'

"La partita di oggi ha detto chiaramente che il percorso che stiamo facendo è quello giusto, nella nostra idea c'è di aggredire l'avversario e di creare situazioni per far male all'avversario stesso. Sicuramente c'è da migliorare su quest'ultimo punto di vista perché, anche se tante volte abbiamo vinto, manca l'ultimo passaggio, e ci stiamo lavorando". E' questa l'analisi di Antonio Conte, dai microfoni di Dazn, sulla sconfitta del suo Napoli contro la Lazio "Non sono dispiaciuto, i ragazzi hanno dato tutto - dice ancora Conte - con grande impegno e aggressività contro una Lazio che non è una meteora, è un'ottima squadra e sta facendo benissimo. Quindi non sono assolutamente deluso, so che la strada è quella e che ci sono e ci saranno degli inciampi, però ho visto gente che vuol aggredire e avere il pallino del gioco in mano. Ma bisogna essere più qualitativi negli ultimi metri, invece facciamo fatica". "Io voglio una squadra attiva e non passiva - conclude -, non che aspetta lì arroccandosi. Non voglio vedere una squadra remissiva che sta lì a difendere la porta".



