Canzoni d'autore-comicità, fil rouge per Medici Senza Frontiere

Canzoni d'autore e comicità: è stato questo il fil rouge dell'evento di beneficenza 'Il nostro Mak P 100' svoltosi nel Teatro Mediterraneo alla Mostra d'Oltremare a Napoli con la partecipazione di Vincenzo Incenzo, Martufello e concluso da Amedeo Minghi. Promosso da Ortopedia Meridionale per 'Medici Senza Frontiere', lo spettacolo, con la direzione artistica di Mario Fasciano, è stato condotto da Emanuela Tittocchia (regia di Fabio Mazzeo).

"Quando è possibile e si può fare una cosa seria come questa si fa volentieri. Non è sempre detto che si possa fare perché non sono molte le realtà autentiche" ha spiegato Amedeo Minghi.

E Salvio Zungri, patron dell'azienda napoletana, ha sottolineato: "Abbiamo scelto un artista poliedrico e lui subito ha detto sì quando gli ho spiegato la finalità dell'iniziativa: è un uomo di grande cuore. Faremo tutti gli anni eventi come il Mak P 100 e avremo maestri di alto livello come Minghi. Ci teniamo mandare questo messaggio di solidarietà e buona volontà.

Lo facciamo quotidianamente con Ortopedia Meridionale che gestisco da 43 anni. Vogliamo fare per gli altri. Ora, in una situazione generale di 'impoverimento', vogliamo puntare sull'ottimismo ed essere molto attenti. Insomma, vogliamo fare sempre di più e sperare, con queste iniziative, che esse siano di esempio per gli altri, per fare del bene nella vita".

Nella serata si sono alternati gli artisti scelti da Mario Fasciano (batterista, compositore e arrangiatore) oltre al balletto 'Eskhara Ballet Academy'. Vincenzo Incenzo, autore di canzoni per noti artisti italiani, ha scritto per Renato Zero, Lucio Dalla, Antobello Venditti, Sergio Endrigo, Tosca, Ron, Patty Pravo e altri. Nel 2025 andrà in scena il musical evento 'Frida mi amor' di cui ha curato la musica e le canzoni. Dal palco del Mediterraneo si è esibito interpretando alcune canzoni. Tra gag e barzellette l'interpretazione di Martufello.

E, alla fine, Amedeo Minghi ha coinvolto il pubblico proponendo, fra gli altri, alcuni classici del suo repertorio come 'La vita mia' e altre canzoni iconiche.



