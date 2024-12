Torre del Greco, folla fedeli per 'girata' carro Immacolata

Centinaia di fedeli assiepati all'interno della basilica di Santa Croce a Torre del Greco hanno assistito oggi alla tradizionale girata del carro dell'Immacolata, momento molto sentito nella città vesuviana, che rappresenta una delle ultime tappe prima della processione religiosa dedicata alla Vergine come voto fatto dai fedeli nel 1861 a seguito di una terribile eruzione del Vesuvio, i cui effetti diminuirono dopo l'esposizione della statua della Madonna.

Quest'anno la girata (si tratta del posizionamento del carro verso l'uscita della basilica dalla posizione dove il carro è stato realizzato, in una navata laterale) ha assunto un carattere spirituale ancora più importante, perché la processione di domani è stata rinviata a domenica prossima a causa delle previsioni meteo non favorevoli (viene annunciata pioggia, a tratti anche intensa). Presente in chiesa anche il sindaco Luigi Mennella: "Il momento della girata del carro ha affermato il primo cittadino - è sempre particolarmente emozionante e quest'anno è stato, se possibile, ancora più partecipato. In molti desideravano vedere l'opera che sfilerà per le strade della città, ci auguriamo la settimana prossima, dopo il rinvio causato dalle avverse previsioni meteorologiche.

Questi giorni serviranno sicuramente ai fedeli e alla cittadinanza tutta per prendere ancora più consapevolezza dell'importanza dell'Immacolata per le nostre terre e prepararsi all'abbraccio che sicuramente la Vergine vorrà donare, come sempre ha fatto, a Torre del Greco".





