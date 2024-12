Carabinieri, il gen. Luongo visita il comando Ogaden a Napoli

Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, ha fatto visita alla Caserma Vittoria di Napoli, sede del Comando interregionale "Ogaden".

Ad accoglierlo, il comandante "Ogaden", generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, nonché i comandanti e una rappresentanza delle Legioni Carabinieri Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, personale dell'Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Nazionale Forestali e appartenenti alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso della sua prima visita ad un comando di vertice, Luongo ha rivolto parole di stima e gratitudine ai militari presenti e, loro tramite, agli oltre 17.500 Carabinieri che operano nel territorio dell'Interregionale. "Ho voluto iniziare da qui, da Napoli: la città che mi ha visto nascere. Il mio pensiero - ha detto - va ai caduti dell'Arma e alle loro famiglie; va ai colleghi feriti durante il servizio e va soprattutto al vice brigadiere Giovanni Russo, ieri coinvolto in un incidente durante un'operazione di servizio a Napoli. A lui ho dedicato il premio che ho ricevuto ieri, quello delle Eccellenze Italiane. Lui è emblema di dedizione, di come si affronta il lavoro con abnegazione e vicinanza al cittadino".

Luongo ha poi continuato: "Mi rivolgo a tutti i militari, chiedendo disciplina, quella positiva che ci contraddistingue da oltre 200 anni. È il collante che sostiene il nostro sforzo quotidiano e che garantisce prospettiva di crescita. Dobbiamo rimanere uniti per fronteggiare le sfide di ogni giorno, mai prevedibili. Per essere migliori dobbiamo scommettere sui Carabinieri più giovani, sull'Arma del futuro. Dobbiamo superare i limiti, promuovere l'innovazione e la creatività ed infine operare con purezza ed entusiasmo giovanile. Vi ringrazio per quello che fate; il vostro impegno e la vostra dedizione nel garantire la sicurezza dei cittadini sono encomiabili".

Nel corso della visita, il generale Luongo ha incontrato la moglie ed i figli del vicebrigadiere Russo, ai quali ha manifestato personalmente il suo sostegno e la sua solidarietà.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA