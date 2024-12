X Factor, 21 lavoratori in nero nello smontaggio del palco

Ventuno lavoratori in nero su 92 controllati e sei imprese sospese: è il bilancio di una verifica condotta dagli ispettori del lavoro e dai tecnici dello Iam, l'Ispettorato di area metropolitana di Napoli, nelle fasi di smontaggio del maxi-palco che ha ospitato il concerto della finalissima di X Factor, ieri sera, a piazza Plebiscito, a Napoli.

Nelle 29 imprese ispezionate - afferma l'Ispettorato nazionale del lavoro, in una nota nella quale non si specifica quale è il palco oggetto del blitz - "sono stati trovati intenti alle operazioni di smontaggio 21 lavoratori in nero su 92 posizioni lavorative complessivamente verificate, con sanzioni amministrative di oltre 50mila euro. I provvedimenti di sospensione per il superamento del tasso del 10% di lavoro nero sono scattati a carico di 6 aziende".

Sotto il profilo sicurezza, particolarmente delicato in un settore, quello dei palchi, dove nel recente passato si sono verificati infortuni anche mortali, al punto da indurre il legislatore ad adottare una specifica direttiva, gli ispettori tecnici partenopei hanno adottato, nel corso di dell'operazione in questione, 16 prescrizioni in materia di salute e sicurezza (ex D.lgs. 81/2008), con sanzioni penali che ammontano a quasi 30mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA