Simone Schettino al Teatro Totò con lo spettacolo La bella vita

Sarà l'attore, autore e cabarettista Simone Schettino da oggi e fino a domenica 15 dicembre (sabato 7 e 14 dicembre doppio spettacolo ore 17.30 e 21) a proseguire la stagione del Teatro Totò a Napoli con "La bella vita". Uno spettacolo da egli stesso scritto e interpretato che vedrà la partecipazione della cantante Roberta Nasti e dell'attore Salvatore Turco.

E' con queste premesse che, nello spazio di via Frediano Cavara diretto da Gaetano Liguori, l'artista tornerà in scena "confermandosi - sottolinea una nota - come uno dei più apprezzati beniamini della comicità". Per il pubblico del Teatro Totò, uno spettacolo "che si trasforma in un pirotecnico viaggio nella vita quotidiana e nei vizi degli italiani. La comicità seguita a ruota da sagace e intelligente scrittura" si evidenzia. Accompagneranno Schettino in scena le canzoni di Roberta Nasti e le trovate di Salvatore Turco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA